Около 17 тыс человек расселили по программе реновации в Москве в 2022 году

В этом году в Москве по программе реновации переселились 17 тысяч человек. И до конца года в новые квартиры должны переехать еще около 18 тысяч человек. Это данные департамента строительства города.

У тех, кто переселяется, есть возможность выбрать новое жилье из нескольких вариантов или взять деньги за свою старую квартиру и купить новую самостоятельно. Все о порядке участия – в эфире телеканала Москва 24.