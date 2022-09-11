В Москве можно бесплатно припарковать автомобиль 11 сентября

В выходные, 10 и 11 сентября, городские парковки работают в обычном режиме. Оставлять машины на московских улицах 11 сентября можно бесплатно.

Исключение – зоны с повышенным тарифом, а также стоянки со шлагбаумом. Там действуют привычные расценки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.