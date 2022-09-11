Движение перекроют на нескольких улицах Москвы из-за Дня города

В Москве до сих пор есть ограничения движения из-за Дня города. До 08:00 12 сентября нельзя проехать по Моховой, Театральной и Тверской улицам. Закрыты для проезда Крапивенский и Рахмановский переулки, Петровка и Неглинная улица.

11 сентября перекроют часть бокового проезда Кутузовского проспекта. Проезд будет закрыт с 13:00 до 21:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



