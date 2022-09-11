Просторные кабинеты, удобная навигация и нейросеть на подхвате. Московские поликлиники перестраивают по новому стандарту. Всего планируют отремонтировать более 200 филиалов. Свыше 60 уже готовы.

Там поменяли все – от инженерных систем до медицинского оборудования. В частности, в кабинетах диагностики врачи теперь активно используют искусственный интеллект. Он, например, может помочь с расшифровкой электрокардиограммы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.