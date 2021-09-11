В Москве не планируют отменять ограничение по заполняемости залов в театрах и кинотеатрах

Заполняемость кино и театральных залов Москвы пока останется прежней – 50%. Об этом заявили в департаменте культуры города.

При этом вводить систему QR-кодов там не планируют. Тем не менее, нескоторые столичные театры ввели ее самостоятельно. С ноября только с QR-кодом можно будет попасть в "Ленком". На пару спектаклей систему ввел "Театр Наций". Без QR-кодов учреждения культуры обязаны ограничивать количество зрителей половиной зала. При этом их общее число не должно превышать 500 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.