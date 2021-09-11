Ко Дню города в столице открылись 10 поликлиник. Ушли в прошлое заборы, перегородки, бумажные карты. Приходить в медучреждение теперь можно с радостью, а уходить с быстрым результатом.

Праздник пришел в головное здание детской амбулатории в Крылатском. За 35 лет работы кабинеты врачей износились, а узкие коридоры требовали капитальной реконстоукции. Перезагрузка приятно удивила и родителей .

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