На ВДНХ проходит праздничный концерт

На ВДНХ в эти минуты продолжается праздничный концерт, его проводит наш телеканал. Уже выступили Ундервуд, кавер-группа Soho и другие музыканты.

Если вы пропустили, то не расстраивайтесь. Впереди много интересного, на сцену выйдет Митя Фомин, Манижа, а для всех гостей мы приготовили памятные и очень полезные подарки – карты тройки с логотипом нашего телеканала, который в этом году отмечает десятилетие. Успеть на концерт можно до десяти вечера.

Подробнее – эфире телеканала Москва 24.