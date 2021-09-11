Набережные острова Балчуг открылись после благоустройства. Они стали современнее и ярче: подсветка появилась даже на парапетах. Изменился и сам остров – стал зеленее, там привели в порядок тротуары, поставили новые лавочки, стилизованные фонари.

Практически завершена и работа на ГЭС-2. Вокруг исторического здания появилось новое культурное пространство. Что там уже сейчас можно увидеть и что говорят москвичи о новом городском объекте – в эфире телеканала Москва 24.

