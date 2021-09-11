В Москве завершилась реставрация ГЭС-2

В Москве завершилась реставрация уникального культурного пространства – Дома культуры ГЭС-2. Об этом рассказал Сергей Собянин, посетивший Болотную набережную.

Градоначальник назвал это огромным подарком для москвичей. После благоустройства открылись и набережные острова Балчуг. Они стали современнее и ярче: подсветка появилась даже на парапетах.

Изменился и сам остров – стал зеленее. Там привели в порядок тротуары, поставили новые лавочки, стилизованные фонари. А вокруг исторического здания станции появилось новое культурное пространство. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.