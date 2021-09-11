Москвичи могут бесплатно добраться до праздничных площадок в День города

Бесплатно добраться до праздничных площадок сегодня можно на МЦК. Это подарок в честь Дня города и пятилетия Московского центрального кольца.

Проехать можно и на велосипеде – на аренду большие скидки. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.