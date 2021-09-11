Городские службы в праздничные дни перешли на усиленный режим работы. Круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад.

Особое внимание сейчас уделяют работе электросетевых объектов, соблюдению противопожарной безопасности. Под особым контролем коммунальная и топливно-энергетическая инфраструктуры. Усилили патрулирование акватории города, дежурство организовано и там, где сегодня состоится праздничный салют. На всех площадках провели профилактическое обследование и инструктаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

