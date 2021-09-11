"Роскосмос" поздравил Москву с Днем города

"Роскосмос" подарил Москве фотографию столицы, сделанную с орбиты. Соответствующий пост госкорпорация разместила в Twitter. Москву назвали ведущим центром ракетно-космической промышленности России. Здесь расположено более 40 предприятий отрасли, а свой вклад в ее развитие внесли более 100 тысяч человек.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.