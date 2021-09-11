7,5 миллиардов рублей выделено в Москве на реконструкцию поликлиник. В ближайшее время отремонтируют 137 зданий – это примерно треть всего фонда.

Там полностью обновят инженерные системы, и создадут необходимые условия для размещения "специальной техники". Модернизируют и стационары, например, большой ремонт идет сейчас в Боткинской больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

