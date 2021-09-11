Метеорологи пообещали москвичам теплые выходные

Погода сделала москвичам подарок. Нетипичное для этого времени тепло обещают нам метеорологи в эти выходные.

Можно сказать бабье лето, но не классическое. Пока в столице довольно пасмурно. О том, будет ли дождь – в эфире телеканала Москва 24.

