Почти 20 улиц, переулков и площадей в Москве сделали пешеходными

Почти 20 улиц, переулков и площадей в Москве отдали пешеходам. А скоро в столице появится свой Эрмитаж.

Огромный центр, где можно будет увидеть шедевры из запасников легендарного музея, вырастет на месте старой промзоны. За последние годы в Москве освободили два с половиной миллиона квадратных километров земли, раньше занятых промышленными постройками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.