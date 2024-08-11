Новости часа: школу и детсад построят по программе КРТ в Тропарево-Никулине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школу и детсад построят по программе комплексного развития в Тропарево-Никулине, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В амфитеатре рядом с метро "Некрасовка" запустили бесплатные кинопоказы под открытым небом.

На северо-востоке столицы можно бронировать площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", говорится на mos.ru.