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Новости

11 августа, 18:30

Город

Новости часа: школу и детсад построят по программе КРТ в Тропарево-Никулине

Новости часа: школу и детсад построят по программе КРТ в Тропарево-Никулине

Завершается строительство моста через реку Битца

Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Новости часа: свыше тысячи километров дорог возвели московские строители за 12 лет

Гостиный двор стал одной из площадок фестиваля "Москва-2030"

"Мой район. Новости": работы по замене систем отопления в Москве завершатся до 25 августа

Москвичи могут посетить квартал профессий на выставке "Москва 2030"

Выставка ковров советской эпохи проходит в Москве

Москвичи могут посетить проспект знаний на выставке "Москва 2030"

Москвичи смогут ознакомиться с ДНК столицы и узнать свой биологический возраст

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школу и детсад построят по программе комплексного развития в Тропарево-Никулине, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В амфитеатре рядом с метро "Некрасовка" запустили бесплатные кинопоказы под открытым небом.

На северо-востоке столицы можно бронировать площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", говорится на mos.ru.

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