Москвичи могут посетить квартал профессий на выставке "Москва 2030"

Москвичи могут посетить проспект знаний и квартал профессий на форуме-выставке "Территория будущего. Москва 2030".

Здесь можно найти свои профессии, и каждый желающий может закрутить пару саморезов и тем самым сделать надпись 20:30 – название выставки.

А еще тут можно увидеть медицину будущего, узнать свой биологический возраст и познакомиться с ДНК столицы. Все это возможно в Гостином дворе – на площадке форума-фестиваля.

О том, что нового появилось в программе – в эфире телеканала Москва 24.

