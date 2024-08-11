11 августа, 14:15Город
Москвичи могут посетить квартал профессий на выставке "Москва 2030"
Москвичи могут посетить проспект знаний и квартал профессий на форуме-выставке "Территория будущего. Москва 2030".
Здесь можно найти свои профессии, и каждый желающий может закрутить пару саморезов и тем самым сделать надпись 20:30 – название выставки.
А еще тут можно увидеть медицину будущего, узнать свой биологический возраст и познакомиться с ДНК столицы. Все это возможно в Гостином дворе – на площадке форума-фестиваля.
О том, что нового появилось в программе – в эфире телеканала Москва 24.