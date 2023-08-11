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Новости

11 августа, 19:30

Культура

Новости часа: Бочкарев рассказал о процессе работ на восточном участке МСД

Новости часа: Бочкарев рассказал о процессе работ на восточном участке МСД

Движение транспорта затруднено на Чурской эстакаде

"Интервью": Андрей Бочкарев – о строительстве МЦД и крупных уникальных объектов

Новости часа: горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома

Инсталляция "Время вперед" из 520 световых элементов украсила входа в Парк Горького

Москвичей пригласили на мастер-класс по серфингу в рамках МУФ

"Интервью": Юрий Кравцов – о новых станциях БКЛ и строительстве храма

Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

"Сити": фестиваль "Солома" организовали в саду "Эрмитаж"

Свободное движение транспорта зафиксировали на Садовой-Кудринской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восточный участок Московского скоростного диаметра соединят с трассой М-12 осенью. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено после сбоя. Об этом сообщил Дептранс.

Костюмы Олега Табакова и Олега Ефремова представлены на юбилейной выставке МХТ Чехова и Музея МХАТ.

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