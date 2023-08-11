Новости часа: Бочкарев рассказал о процессе работ на восточном участке МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восточный участок Московского скоростного диаметра соединят с трассой М-12 осенью. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено после сбоя. Об этом сообщил Дептранс.

Костюмы Олега Табакова и Олега Ефремова представлены на юбилейной выставке МХТ Чехова и Музея МХАТ.