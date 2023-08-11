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Новости

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Экономика

Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

"Сити": фестиваль "Солома" организовали в саду "Эрмитаж"

Свободное движение транспорта зафиксировали на Садовой-Кудринской улице

Москвичам сообщили о различных активностях в "Лужниках" в рамках МУФ

Пешеходный переход на Тверской улице в Москве очистили ко Дню города

Бочкарев рассказал о строительстве МСД и его соединении с М-12

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Москвичам рассказали о масштабных проектах по развитию транспортного каркаса столицы

Москвичам рассказали о занятиях на столичном урбанфоруме в "Лужниках"

Автомобильное движение запустили на мосту через затон Новинки на ЗИЛе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Час пик начался в Москве. ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00.

Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Число лесных пожаров в Подмосковье в июле сократилось более чем в 6 раз. Об этом сообщили местные власти.

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