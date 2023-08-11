Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Час пик начался в Москве. ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00.

Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Число лесных пожаров в Подмосковье в июле сократилось более чем в 6 раз. Об этом сообщили местные власти.