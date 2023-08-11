Москвичам сообщили о различных активностях в "Лужниках" в рамках МУФ

Для гостей Московского урбанистического форума каждый день готовят различные активности. В этом году форум стал самым масштабным за всю свою историю. Самая крупная площадка находится в "Лужниках".

Там гости могут освоить SUP-серф, покататься на серф-доске, используя тренажер с искусственной волной, имитирующей океаническую. Еще можно попробовать встать на вейкборд или сходить на зумбу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.