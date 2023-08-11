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Происшествия

Движение на участке Карамышевской набережной перекрыли на время работы оперативных служб

Движение на участке Карамышевской набережной перекрыли на время работы оперативных служб

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Движение по Карамышевской набережной перекрыли на время работы оперативных служб

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На участке Карамышевской набережной временно перекрыто движение, там работают экстренные службы. В этом районе 11 августа ликвидировали беспилотник, который пытался пролететь в город. Пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать объекты Москвы при помощи беспилотника. В российском военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА упал в лесном массиве на западе Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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