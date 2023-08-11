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Более 60 крупных объектов социального назначения введены в строй в Москве в 2023 году

Более 60 крупных объектов социального назначения введены в строй в Москве в 2023 году

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Более 60 крупных объектов социального назначения введены в строй в столице в 2023 году, в том числе и современные корпуса городских больниц. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он выделил работу над МКНЦ имени А.С.Логинова, которая теперь оснащена по последнему слову техники, где будут выполняться операции самого сложного характера. Также Андрей Бочкарев объяснил, какие три крупных флагманских медцентра модернизируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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