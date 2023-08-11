Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Движение по Карамышевской набережной временно перекрыли. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным департамента, перекрытие на набережной действует от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. В данный момент на этом участке проводятся работы оперативных и экстренных служб.

В пятницу, 11 августа, Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву одного беспилотника. Мэр заявил, что силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был сбит. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.