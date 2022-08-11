Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском каскадном парке в предстоящие выходные

Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа. Гостей ждет яркая церемония открытия, которую срежиссировал Илья Авербух, а также его театрализованное шоу.

За два дня, помимо фейерверков, можно будет увидеть выступления музыкантов и принять участие в спортивных и творческих мероприятиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

