Территорию возле школы № 830 благоустроили на северо-западе Москвы

Столичные школы продолжают активно готовиться ко Дню знаний. Так, на северо-западе Москвы уже привели в порядок территорию возле школы № 830 на Тушинской улице. Причем пришкольный участок там разделили на несколько частей.

Там также обновили детские площадки возле корпуса, а еще благоустроили пришкольную территорию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.