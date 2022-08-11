Реставрация фасада "Дома с атлантами" в столице вышла на финальный этап

В Москве завершают реставрировать фасад "Дома с атлантами" на улице Солянка. Объект восстанавливают под надзором Мосгосстройнадзора.

Строители приступили к завершающей стадии отделочных работ. Уже снят защитный баннер, который долгое время закрывал фасад. Теперь каждый может убедиться, что внешний облик здания бережно сохранен и обновлен.

В компании-застройщике рассказали также, что находится с внутренней стороны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.