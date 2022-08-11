Парк "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы планируют благоустроить ко Дню города

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Этот парк – одно из любимых мест жителей района Чертаново. Также через него проходят пешеходные маршруты от станции метро "Пражская". В парке сделают новые дорожки и входные группы, появятся зоны отдыха с уличными качелями и несколько детских площадок.

Кроме того, будут обустроены и семь многофункциональных спортивных площадок: волейбольная, воркаут, кросс-фит, зону для москвичей старшего возраста, тренажеры, настольный теннис и даже паркур.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.