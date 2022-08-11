Новости последнего часа: открыта регистрация на осенний велофестиваль в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыта регистрация на Московский осенний велофестиваль. Об этом сообщил Дептранс.

Законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей с 2023 года внесли в Госдуму. Такой документ опубликовали в думской базе данных.

В парке "Кусково" приступили к очистке Большого дворцового пруда. Об этом заявила мэрия.