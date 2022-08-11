Осенний велофестиваль пройдет в Москве 4 сентября. Дептранс сообщил, что регистрация уже открыта.

В полдень первого воскресенья осени фестивальный городок откроется на Тестовской улице. Там пройдет развлекательная программа, будут конкурсы, откроют фудкорт и интерактивные зоны. Велосипедная прогулка начнется в 13:00. Маршрут рассчитан на 29 километров – от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.