На крыше павильона "Рабочий и колхозница" проведут вечеринку 26 августа

Концерт будет проходить на крыше легендарного павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Дата – 26 августа.

Там выступят шесть молодых поп-исполнителей. Сам концерт правильнее будет назвать вечеринкой. Минимум сидячих мест, танцпол и потрясающий вид на закат. Помимо музыки здесь будет работать бар, из-за чего мероприятие определили как 18+. Билеты стоят минимум 3 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.