Москва прошла носочки-тест на чистоту

Блогер из ОАЭ Каролина Марлини надела белые носки и прошлась по Красной площади. После прогулки они остались чистыми. Ролик за 4 дня посмотрели более 7 миллионов раз, а иностранцы выразили восхищение такой чистоте в городе, ведь за каждым вымытым сантиметром стоит большая работа коммунальщиков.

Заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов рассказал, что в Москве летний сезон начинается с середины апреля и заканчивается в середине октября, в зависимости от погонных условий. Соответственно летняя уборка предполагает мойку проезжей части дорог и тротуаров, инженерной структуры дорог, дорожных знаков и также подметание проезжей части и тротуаров.

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