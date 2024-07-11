Новости часа: 13 и 14 июля четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными 13 и 14 июля. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

На территории ТиНАО с 20 июля заработают новые автобусные экспресс-маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Более тысячи предложений по городским мероприятиям поступило от жителей на медиаплатформу "Город обсуждает стандарты культурного досуга", которая заработала накануне. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.

