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Новости

11 июля, 22:00

Город

Новости часа: 13 и 14 июля четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными

Новости часа: 13 и 14 июля четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными

Советник руководителя Дептранса обсудила с жителями Гольянова и Метрогородка связь районов

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Две зоны отдыха благоустроят в Зеленограде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными 13 и 14 июля. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

На территории ТиНАО с 20 июля заработают новые автобусные экспресс-маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Более тысячи предложений по городским мероприятиям поступило от жителей на медиаплатформу "Город обсуждает стандарты культурного досуга", которая заработала накануне. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.

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