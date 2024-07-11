Пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной открыли в Москве

Пешеходный мост через Водоотводный канал открыли в Москве. Таким образом удалось связать стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Строительство завершили раньше срока. Мост сделали в виде изогнутой металлической балки и гармонично вписали в сложившуюся застройку. А встречные потоки пешеходов на мосту разделили длинной скамейкой.

Пожар произошел в подмосковных Химках. Там загорелась крыша цеха по производству керамических плит. Спасательные службы оперативно прибыли на место для устранения возгорания. Общая площадь здания – более восьми тысяч квадратных метров. Тушение было затруднено в связи с тем, что внутри здания хранится большое количество горючих материалов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым будет ужесточена ответственность за сокрытие государственных номеров автомобилей. На данный момент за сокрытие госномеров предусмотрены штрафы в размере 5 тысяч рублей, а также возможное лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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