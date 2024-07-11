Летний листопад начался в Москве из-за жары. Корням деревьев влаги хватает, а зелень не выдерживает долгих столичных аномалий, сообщают синоптики. По их словам, в центре города образовался остров тепла – это зона повышенной температуры.

Асфальт и здания по ночам отдают жаром, поэтому показания термометров даже в темное время суток превышает норму. В ближайшее время ситуация не изменится. Так, в пятницу, 12 июля, в столице ожидается 28–29 градусов без осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.