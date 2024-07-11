Число кафе и ресторанов увеличилось почти на 600 единиц с начала года в Москве

Число кафе и ресторанов увеличилось почти на 600 единиц с начала 2024 года в Москве. Сейчас в городе работает более 22 тысяч таких заведений, рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он отметил, что сфера общественного питания – одна из самых динамично развивающихся. Так, в Москве можно найти кухни практически всех стран мира. При этом свыше двух тысяч ресторанов и кафе специализируются исключительно на национальных русских блюдах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.