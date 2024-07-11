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11 июля, 11:30

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Большая развлекательная программа ждет гостей на фестивале "Ешь. Гуляй. Дыши"

Большая развлекательная программа ждет гостей на фестивале "Ешь. Гуляй. Дыши"

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Большая развлекательная, гастрономическая и спортивная программы ждут гостей на фестивале "Ешь. Гуляй. Дыши" в выходные, 13 и 14 июля. В рамках мероприятия улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.

Кафе и рестораны, которые находятся на этом маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. На Тверском бульваре организуют ночной маркет "Сделано в Москве", на котором гостям представят около 20 отечественных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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