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Национальный гастрофестиваль "Вкусы России" организовали в столице

Национальный гастрофестиваль "Вкусы России" организовали в столице

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В Москве организовали национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России". Более 300 производителей из разных регионов представляют свою продукцию на столичных открытых площадках.

Здесь можно отведать астраханскую рыбу, воронежскую мраморную говядину, ивановские пряники, адыгейский мед и многие другие деликатесы. Центральная площадка фестиваля на Манежной площади открыта с 11:00 до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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