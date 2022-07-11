Новый газон и более 200 деревьев и кустарников появятся возле станции БКЛ "Кленовый бульвар". Благоустройством территории занялись специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на улицах Речников и Затонная уже выставили ограждения и временные дорожные знаки. На территории уберут воздушные кабельные линии, обустроят водосточные сети, расширят тротуары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

