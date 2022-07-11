Московская музейная неделя стартовала в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Всего до 17 июля жители города смогут бесплатно посетить 39 музеев, среди которых Царицыно и Коломенское. Например, 12 июля можно будет попасть в Мультимедийный комплекс актуальных искусств, в Музей истории ГУЛАГа, а также в Галерею Василия Нестеренко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

