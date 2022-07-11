На колесе обозрения "Солнце Москвы" завершили монтаж кабин для пассажиров. Данный аттракцион будет самым большим в стране. Его высота составляет 140 метров.

На колесе установили 30 кабин. Все они оборудованы климат-контролем, аудиосистемой и видеонаблюдением. Помимо этого, каждая шестая сделана с прозрачным полом. В таких кабинках будет действовать особый тариф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

