Участок улицы Малой Лубянки перекроют с 15 июля по 31 октября из-за строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Перекрытие введут на участке Малой Лубянки от 14-го дома до Сретенского переулка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.