Коммунальные службы продолжили ликвидировать последствия стихии в Москве. Вечером 10 июля непогода накрыла столицу.

Например, на Коломенской улице дерево накрыло четыре машины, но автомобилисты не сразу это заметили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.