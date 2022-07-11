В столице продолжили устранять последствия непогоды

С погодой москвичам не везет второй день подряд. Пока в столице еще очень жарко. Также продолжается ликвидация последствий стихии, которая обрушилась на город накануне.

Например, на Коломенской улице дерево накрыло четыре машины, но автомобилисты не сразу это заметили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.