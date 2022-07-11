Новости последнего часа: переулки Арбата и Хамовников благоустроили больше чем на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, переулки Арбата и Хамовников благоустроили больше чем на половину. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Nike окончательно уйдет из России в течение месяца. Работники Nike опасаются, что их оставят без компенсации, заявили СМИ.

Пятизвездочный отель The Ritz-Carlton в Москве сменил название на The Carlton Moscow. Об этом сообщается в пресс-релизе отеля.