Новости последнего часа: в Москве изучат возможность создания тоннеля для МЦД-5

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве изучат возможность создания тоннеля под центром города для МЦД-5. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ до 18 июля. Самолеты временно не летают в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пляжи закрыты для купания в Сочи из-за непогоды. Об этом сообщила администрация города.