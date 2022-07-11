Столичные службы начали устранять последствия непогоды на улице Бутлерова

В столице продолжают устранять последствия московской непогоды. На улице Бутлерова ураганный ветер переломал десятки деревьев.

В данный момент на месте работают коммунальщики. Они пилят ветки, расчищают дорожки. Скоро все приведут в привычный вид. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.