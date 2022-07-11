Еще две отремонтированные по новому стандарту поликлиники открылись в Москве

Почти 70 тысяч москвичей смогут получать помощь в обновленных поликлиниках. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Еще два учреждения открыли после ремонта. Это первый филиал 62-й поликлиники в районе Сокол и детско-взрослая поликлиника в Капотне. Работа проделана масштабная.

Площадь здания в Капотне – более шести с половиной тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там установили новейшее оборудование для диагностики, в том числе аппараты УЗИ, маммограф, рентген-аппараты. Все здания обновляют по единому стандарту. Помимо техники, меняют инженерные системы, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, оборудуют кабинеты и общие зоны удобной мебелью.

С 2020 года в Москве модернизировали уже 54 поликлиники, общая площадь которых составляет почти 200 тысяч квадратных метров. Более сотни зданий сейчас находятся в работе. До конца года планируют отремонтировать еще 40 медицинских учреждений. И еще 43 поликлиники начнут обновлять в этом году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.