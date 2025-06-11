Минкультуры России заключило контракт с подрядчиком для ремонта Мавзолея Ленина

Чтобы восстановить Мавзолей Ленина, Минкультуры России заключило контракт с подрядчиком. На ремонт выделят около 20 миллионов рублей.

Выносить тело В. И. Ленина из усыпальницы не будут, так как работы не затронут главный зал с саркофагом. Специалисты приведут в порядок технические и административные помещения – их защитят от влаги, а также укрепят стены и лестницы. Внешний вид монумента обещают сохранить.

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