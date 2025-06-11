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11 июня, 11:45

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Столичные учреждения здравоохранения украсят ко Дню медработника

Столичные учреждения здравоохранения украсят ко Дню медработника

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Ко Дню медицинского работника, который в этом году отметят 15 июня, в Москве украсят учреждения здравоохранения и установят тематические инсталляции. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Центральной частью праздничного оформления станет огромное сердце на Манежной площади – оно будет в реальном времени показывать количество благодарностей, отправленных москвичами. На медиаэкранах весь день будут транслироваться поздравления, а на улицах появятся интерактивные объекты. Кроме того, 15 июня медиков бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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