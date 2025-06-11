Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

Проект "Лето в Москве" предлагает жителям и гостям столицы разнообразные активности. Фестивальные площадки работают по всему городу, а события проходят ежедневно. Например, 11 июня в парке "Музеон" можно заняться йогой, на Сретенском бульваре – поучаствовать в театральных чтениях и обсуждениях книг с молодыми артистами.

На Чистых прудах проходят экскурсии по району. Подробное расписание мероприятий доступно на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.