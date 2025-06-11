Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 07:45

Город

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

В Москве создадут шесть новых деловых районов к 2030 году

Москвичам и гостям столицы рассказали, как провести праздничные выходные

Государственные флаги установили на главных мостах и зданиях Москвы ко Дню России

Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные выходные

В центре Москвы перекроют улицы из-за концерта ко Дню России

Городские камеры зафиксировали свободный трафик на Волгоградском и Рязанском проспектах

"Утро": 21 градус тепла ожидается в Москве днем 11 июня

Неизвестные устроили ночной фейерверк у жилых домов в Солнцеве

Михалков представит новый спектакль в "Мастерской "12"

Проект "Лето в Москве" предлагает жителям и гостям столицы разнообразные активности. Фестивальные площадки работают по всему городу, а события проходят ежедневно. Например, 11 июня в парке "Музеон" можно заняться йогой, на Сретенском бульваре – поучаствовать в театральных чтениях и обсуждениях книг с молодыми артистами.

На Чистых прудах проходят экскурсии по району. Подробное расписание мероприятий доступно на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика